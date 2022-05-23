嘉義縣政府已建立關懷中心，動員縣府近500人輪番上線，既接CALL IN 也CALL OUT，5月份的服務量已超過上萬通。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今新增確診人數稍降至568人，縣長翁章梁指出，衛生局已建立關懷中心，動員縣府近500人輪番上線，既接CALL IN 也CALL OUT，5月份的服務量已超過上萬通，同時把獨居確診者列為專案對象，一旦獨居者失聯，就會連絡警政、鄉鎮市公所人員實地關懷。

嘉縣今新增568人確診，有症狀102人，無症狀466人，年齡介於5個月至93歲，10歲以下59人，70歲以上50人，累計全縣10歲以下染疫幼童978人，70歲以上也有594人，居家隔離925人，輕症居家照護4477人，另全縣6至11歲學童已有7112人接種，接種率40.9％，無不良反應。

翁章梁說，嘉縣確診輕症居家照護人數累計已7758人，為通暢民眾的諮詢管道，縣府團隊500人輪番上線，關懷中心採CALL OUT與CALL IN雙向關懷，電話05-3621150諮詢專線14線同步CALL IN受話，目前日受話量200至400通。

衛生局指出，民眾確診後7天居家照護期間，縣府主動CALL OUT關懷不間斷，居家照護首日由衛生局CALL OUT進行健康評估，如有就醫需求者，隨即協助連結視訊診療或就醫服務，第2日起至7日，由縣府團隊分工專人每日關懷，5月分服務量已萬餘通。

今嘉義縣定期會開議首日，議員詹琬蓁反映，縣府從各局處調派人力加入關懷中心，針對確診學生關懷部分，由16、17位輔導老師負責全縣確診學生的居家關懷，已有老師反映無法負荷自己的工作，尤其嘉縣10歲以下確診人數已900多位，質疑為何不訓練其他志工等人力加入？

議員林于玲也說，縣府的關懷電話很難接通，有人全家確診，無法外出採購，結果關懷電話打不通，還是她代送物資，要求縣府檢討是否有類似問題。翁章梁回應，關懷中心不分局科室，縣府全力總動員，目前學生部分由教育處專案處理，會要求教育處檢討人力調撥。至於電話打不通應不至於，翁章梁表示他自己就曾試打過幾次，都會通。

賴瓊如則反映，身邊很多人確診，打去1922要通報，但獲得確診回覆，甚至拿到證明通常要很晚，甚至隔離都要結束了，認為確診民眾愈來愈多，應組成專責團隊來接1922，得知縣府有關懷中心，賴瓊如指很多人不知道，要求加強宣導。