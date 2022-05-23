立法院院會預計24日處理NCC委員的人事同意權案，民眾黨立委蔡壁如痛批，華視過去連續出8包，但NCC就是看不到，而從這次提名的新委員裡面，竟然還有一位委員的專長是網路言論與刑法，她嚴重懷疑這樣的專長是在跟大家說，未來NCC的工作重點是言論審查、是認知作戰指揮中心嗎？一個堂堂的獨立行政機關已經被民進黨搞到公信力蕩然無存，要求退回委員提名名單。

蔡壁如指出，最近NCC的主管業務，鏡電視內部管理問題，換董事長跟川劇變臉一樣快，華視連出8包，蔡英文總統可以變成「蔡ee」、陳建仁可以變成「美國副總統」？國人都看得出，華視不斷出包、鏡電視內部管理、財務問題，是嚴重離譜的事，根本不應該發生，但NCC就是看不到、還是在忙別的事？

她表示，從這次提名的新委員裡面，有產業經濟的，有事務官升上來的，這沒有問題，但竟然還有一位委員的專長是網路言論與刑法，她嚴重懷疑這樣的專長是在跟大家說，未來NCC的工作重點是言論審查、是認知作戰指揮中心嗎？

蔡壁如強調，NCC組織法第一條就寫「行政院為落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主。」請問NCC有沒有記得自己應該要負擔起的責任跟工作，新聞媒體的釋照與換照亂成一團，行政院提個名單就要立院照單全收，這種方式對嗎？ 這是所謂的「獨立單位」嗎？

她痛批，NCC攸關國家整體競爭力的發展，甚至是維護民主國家言論自由的最後一道防線，NCC委員的提名怎麼可以如此草率？一個堂堂的獨立行政機關已經被民進黨搞到公信力蕩然無存，我在這邊要求，退回委員提名名單。

蔡壁如認為，在這邊，我也呼應周韻采教授所說的，NCC跟數發部要怎麼分工都還說不清楚，就像公司都搞不清楚營業項目就急著要徵人一樣，這究竟是分贓？還是只是找人來做橡皮圖章？這樣的NCC還存在的必要嗎？還是說，NCC官員現在忙著到數位發展部卡位？