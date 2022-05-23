民進黨立委賴品妤、劉世芳、吳思瑤、蘇巧慧等今(23)日共同舉行全國動物保護四碼專線記者會，呼籲農委會積極成立「1959全國動物保護專線」。動團除表示肯定，也建議相關費用應由農委會負擔，已對外宣示決心。

台灣動物保護行政監督聯盟表示，今日得知立委賴品妤、吳思瑤、蘇巧慧等委員共同召開全國動物保護4碼專線記者會，呼籲農委會積極成立「1959全國動物保護專線」，同時也要求其補足地方動保機關業務人力，對此動督盟表示肯定與支持。

動督盟理事長王唯治表示，聯盟於2020第17屆全國ＮＧＯs環境會議後，拜會蔡英文總統時提出成立24小時專化「動保專線」，經過2年多的溝通，於今年3月31日在農委會的「成立動物保護專線24小時專業化諮詢」會議取得結論，以台北市動保處選出而且準備執行1959「救我救我」整合各縣市通報系統，但建議費用由農委會負擔，好讓民眾看到農委會對外宣示願意成立專線。