民進黨黨職選舉明天登場，結果攸關7月黨中央權力核心改選，各派系無不卯足勁，透過合縱連橫搶下黨職席次，連卸任立委級數也登記參選全國黨代表，顯示各派系要在後小英時代，2024大選布局，爭取入場券。

明天黨職改選將改黨代表、地方黨部主委；全國黨代表選舉結果，攸關7月17日全國黨代表大會將改選中執委、中常委、中評委權力核心將重組。

這次黨代表選舉，一位派系幹部就說，「連謝系前立委謝欣霓都登記參選全國黨代表，就知道為了7月全代會中常委等選舉有多重要。」

這位幹部指出，從各縣市全國黨代表登記參選名單，即可看出誰是「大戶」；高雄市參選99人，應選名額64人，幾乎都菊系跟湧言會系統；新北市登記參選66人，應選40人，幾乎是蘇系與正國會人馬；桃園市登記參選18人，應選18人，全部是市長鄭文燦一統天下。

據了解，副總統賴清德有當年總統初選前車之鑑，關鍵時刻，一定要有「自己人馬」坐在中常會那張桌上，這次也積極布局，從散戶進攻。派系幹部表示，「都搜集西搜集，這些散戶湊一湊，票數也是很可觀」。

至於縣市黨部主委選舉，英系、親英系一口氣推了9人，除了守住2022、2024大選輔選重任，更瞄準全國縣市黨部主委聯誼會長一職，列席黨內權力最高的中常會。

至於台北市黨部主委更是備受矚目一級戰區，廝殺激烈，英系派出市議員張茂楠，親正國會的前北市議員顏聖冠則爭取由前民進黨秘書羅文嘉、前黨主席卓榮泰的民主活水連線和綠色友誼連線支持，不過英系以中常委黃承國為主，實力雄厚，正國會部分議員因為地方選舉恩怨，分裂投票。

據了解，日前因為有黨員反映，不想再接到拜票電話，因此台北市黨部只提供候選人名單及住址，卻沒有電話，不過顏聖冠發現，為何有黨員接到張茂楠電話，懷疑台北市黨部不公，洩漏黨員給張，後來黨部黨工只好簽切結書自清。