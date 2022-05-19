公路總局為利大梨山民眾返家、促進地方產業發展及農產品運輸通行便利，中橫便道自5月27日至7月18日止，每周五至周一將增加上午10時班次，由原開放3個時段增為4個時段，為期共8周。

立委江啟臣表示，大梨山地區受惠於得天獨厚的氣候條件，出產的農產品聞名全台，為了協助農民朋友加速農產運銷，本月10日特別與谷關工務段協調，希望在不影響施工的空檔期間增開班次，以便在地鄉親使用。

公路總局指出，中橫便道自5月27日至7月18日止共8週，期間每周五至周一增加上午10時班次，由原開放3個時段增為4個時段(上午7時、10時、12時及下午16時30分)。

7月19日起恢復為現行3時段開放（上午7時、12時及下午16時30分），惟如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

另外，中橫便道自駕通行對象僅限原可通行中橫便道5種對象，包括梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行。遊客僅能搭市區客運乙類大客車（目前為豐原客運865號公車）仍維持常態3班谷關站及德基站雙向正常行駛（上午7時、12時及下午16時30分）。

公路總局呼籲用路人隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板(CMS)，事先作好行程規劃，多利用公路總局省道即時路況系統（http：//168.thb.gov.tw）隨時注意收聽廣播訊息，造成您的不便，敬請見諒，公路總局祝您行車平安。