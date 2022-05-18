今年端午節連續假期為6月3日至5日，交通部公路總局預估，本次連假除返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光旅遊及參加端午節活動旅次為主，車潮從2日下午就會湧現。公總今公布端午連假21處易壅塞省道，呼籲用路人上路前預先規畫行程。

公路總局指出，觀光旅遊車潮將於6月3日至5日全日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計自6月4日中午起至6月5日出現。

公路總局預測，假期間易壅塞的主要幹道，包括台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段、竹南路段及中彰大橋路段。

銜接高速公路路段，則有台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道、台86線仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山~五甲等容易塞車。

重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等車多。

公路總局說明，東西部國道客運將提供2.9萬班次及99.8萬座位數，各業者陸續於連假2周前開始販售預售票。

為鼓勵民眾搭乘國道客運，端午連假期間推出多項公共運輸優惠措施，如民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價優惠。另搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享1段票或基本里程免費優惠。

前往東部的民眾，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元的優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠。