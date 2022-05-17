國3紫爆！北上122公里火燒車 車流回堵5公里 15:342022/05/17 中時新聞網 高佩琦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3紫爆！北上122公里火燒車，車流回堵5公里。（圖／記者爆料網提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國3紫爆！北上122公里火燒車，車流回堵5公里。（圖／翻攝自高公局） 國3紫爆！北上122公里火燒車，車流回堵5公里。（圖／翻攝自高公局） 國道3號北上122公里處，大山往竹南路段，1台貨車因不明原因起火燃燒，警消獲報後，已立即到場緊急灑水，現場濃煙密布，嚴重影響視線，請用路人小心駕駛，目前該路段紫爆，車速低於20，車流回堵5公里，詳細起火原因有待調查釐清。 龍潭14歲國中女遭撞飛搶救4天身亡 3000人湧入哀悼：當個快樂天使 影片曝光！奪命化學氣體外洩 高雄港貨櫃翻倒 等13年！南橫復通首日塞爆 車流回堵逾8公里 #竹南 #車流回堵 #5公里 #北上 #國3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 移工騎電動車誤闖國3 疑心急棄車穿越車道遭撞身亡 21:592022/05/08 社會 國3北上和美段4車撞成一團 時速紫爆一度回堵 07:562022/04/27 社會 苗栗鐵馬進香345公里 逾200名鐵馬騎士今啟程 11:552022/05/08 寶島 台61線北上線西段也爆連環撞 轎車側翻90度釀回堵10公里 12:382022/05/04 社會 離奇！刨路機「烏龜翻肚」 國1台中后里北上匝道全線封閉 12:262022/04/30 社會 改善國3往國6匝道塞車 明年將擴增雙車道 19:252022/05/16 生活 同時收北上南下超速罰單民眾傻眼 她轟：影響警察形象 13:002022/05/17 政治 不滿前任交新歡！新北男朝2人轟5槍 逃亡1天在苗栗被逮 23:182022/05/12 社會 竹南君毅中學畢業生3兄妹 獎學金購買快篩捐助母校 16:592022/05/14 寶島 國3北上慘烈連環撞 1男噴飛南下車道爆頭亡 傷者達8人 10:212022/05/14 社會 國道3號和美段4車連環撞 車流回堵駕駛塞到抓狂 11:102022/04/27 社會 國3往國6匝道拓寬 9月動工 04:102022/05/17 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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