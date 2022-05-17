國3紫爆！北上122公里火燒車，車流回堵5公里。（圖／翻攝自高公局）

國3紫爆！北上122公里火燒車，車流回堵5公里。（圖／翻攝自高公局）

國道3號北上122公里處，大山往竹南路段，1台貨車因不明原因起火燃燒，警消獲報後，已立即到場緊急灑水，現場濃煙密布，嚴重影響視線，請用路人小心駕駛，目前該路段紫爆，車速低於20，車流回堵5公里，詳細起火原因有待調查釐清。