一輛疑似國道工程包商所屬的大型刨路機，疑似由一輛大型拖板車載運，於接近中午在國道1號台中后里交流道北上匝道轉彎時，後車斗上的刨路機竟然整輛翻覆下車，整輛車橫躺在路肩，高速工路局與警方獲報後趕抵趕抵現場，目前已將全線封閉，並調來2輛大型吊車吊離刨路機，初步了解，高工局也提醒用路人經過時務必小心慢行；肇事原因還有待警方進一步釐清。

離奇！刨路機「烏龜翻肚」，國1台中后里北上匝道全線封閉。(記者爆料網提供)