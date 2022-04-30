離奇！刨路機「烏龜翻肚」 國1台中后里北上匝道全線封閉 12:262022/04/30 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 離奇！刨路機「烏龜翻肚」，國1台中后里北上匝道全線封閉。(記者爆料網提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛疑似國道工程包商所屬的大型刨路機，疑似由一輛大型拖板車載運，於接近中午在國道1號台中后里交流道北上匝道轉彎時，後車斗上的刨路機竟然整輛翻覆下車，整輛車橫躺在路肩，高速工路局與警方獲報後趕抵趕抵現場，目前已將全線封閉，並調來2輛大型吊車吊離刨路機，初步了解，高工局也提醒用路人經過時務必小心慢行；肇事原因還有待警方進一步釐清。 離奇！刨路機「烏龜翻肚」，國1台中后里北上匝道全線封閉。(記者爆料網提供) 台61線追撞！轎車180度打橫堵車道 中彰大橋全線封閉 險斷頭！重機山路狂飆連闖「2奪命關卡」急煞 網嚇漏尿 #刨路機 #台中后里 #全線封閉 #趕抵 #匝道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 預防山區斷電危機！太平警巡邏驚見邊坡坍塌 及時搶修 11:042022/04/30 寶島 找來兩名女大生！Netflix《網路煉獄：揭發N號房》喚起韓國社會的敏感話題 09:282022/04/30 娛樂 北京防疫以快打快 隨時加驗核酸 04:102022/04/30 產業財經 廚房敞開、視野放大 同時照顧風水！輕奢風全齡宅新婚到退休皆能直接入住 09:002022/04/30 居家生活 好天氣沒了！北部今降8度 下周連雨5天 07:362022/04/30 生活 不是小動物！高雄台88橋下路燈突全滅 監視器秒逮禍首 11:242022/04/30 社會 呵護秀髮神器不可缺 高性能吹風機成家電新貴 04:102022/04/30 時尚消費 公司治理評鑑／這9間公司好狂！ 連續八屆排名前5％ 09:422022/04/30 生活 天母貨車轉彎剎車失控 沿街「保齡球式」撞翻35輛機車 12:112022/04/30 社會 迎戰本土咖啡業 星巴克大開700職缺 04:102022/04/30 財經要聞 51連假首日 合歡山凌晨湧現賞花車潮 10:562022/04/30 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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