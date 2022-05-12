新北市三重昨晚發生槍擊案，1名林姓男子不滿前女友分手後對他提出恐嚇告訴還申請家暴令，於昨晚在前女友住處外，持槍射擊前女友及其現任男友。新北市三重分局警方隨即成立專案小組，經過1天的偵辦，今天晚間在苗栗竹南將林嫌逮補到案，目前正要將他拘提北返。

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新北槍擊！不爽前女友交新歡 醋男街頭槍擊2人中彈
網紅袁曼軒婚變 公婆提告討回三重水岸豪宅勝訴
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