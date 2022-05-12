不滿前任交新歡！新北男朝2人轟5槍 逃亡1天在苗栗被逮 23:182022/05/12 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昨晚在三重涉嫌開槍射擊前女友及其現任男友的林姓嫌犯，今天晚間在苗栗竹南落網。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重昨晚發生槍擊案，1名林姓男子不滿前女友分手後對他提出恐嚇告訴還申請家暴令，於昨晚在前女友住處外，持槍射擊前女友及其現任男友。新北市三重分局警方隨即成立專案小組，經過1天的偵辦，今天晚間在苗栗竹南將林嫌逮補到案，目前正要將他拘提北返。 ★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113 新北槍擊！不爽前女友交新歡 醋男街頭槍擊2人中彈 網紅袁曼軒婚變 公婆提告討回三重水岸豪宅勝訴 #前女友 #槍擊案 #新歡 #竹南 #新北三重 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超離譜！洞房夜老公就上網約砲 連劈7女不歸惹法官怒了 08:482022/05/12 社會 7旬老兵裝少將只為讓陸配來台 證件破綻百出遭識破送辦 13:242022/05/12 社會 苗栗大千醫院慶祝護理師節 院長扮快遞送飲料慰勞護理人員 16:452022/05/12 寶島 兒童綠色通道排擠成人篩檢？新北衛生局：尚無此狀況 16:392022/05/12 生活 五泰輕軌結合銀河灣計劃 五股、蘆洲攜手補漲 21:322022/05/11 房市新訊 疫情停課契作農菜難銷 新北農業局啟動雙菜雙保機制 15:222022/05/11 生活 苗栗三義鄉推動低碳永續家園 榮獲中央最高評等銀級認證 10:412022/05/11 寶島 深夜三重街頭傳槍響 疑因情感糾紛開槍影像全曝光 11:132022/05/12 社會 樹林地政推地籍異動即時通 08:262022/05/12 區域情報-新北 新北開設大型篩檢站 「快篩陽」看診領藥、PCR一次完成 15:202022/05/11 生活 新北河濱 打造優質自行車道 04:102022/05/12 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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