新北市長開設5家提供80歲以上長者與8家提供18歲以下未成年者的防疫急門診優先通道，但有民眾反映兒童綠色通道排擠到成人篩檢，新北市衛生局長陳潤秋回應，現在防疫門急診的病患需求多，幫兒童看診的是兒科醫師，並不會排擠到成人，目前尚未看到狀況。

媒體並提問，新北市長侯友宜稱新北醫療量能充足，專責病床空床率3成，但不少民眾到醫院還是等不到病床，陳潤秋說明，新北目前空床率是3成，但每個醫院因位置、大小狀況不同，空床率有高低，如有需要的話衛生局都會做橫向統籌，有必要會協助轉診。

陳潤秋也說，18家核心醫院中，絕大部分醫院開出來著專責病房都是成人跟兒科可以並用，目前並無反應兒科專責病房有不足狀況，因為現在病患量上升，會隨時監測醫院空床狀況，有需要會要求醫院加開專責病房。

板橋江翠篩檢站昨增設防疫急門診，除西醫外還有中醫，新北市衛生局長陳潤秋說，中醫在症狀緩解跟預防治療都是非常重要一環，新北聯醫目前居家照護有1.5萬人，不少民眾視訊醫療指定要中藥遠距醫療，顯見民眾有中醫診療需求，所以才會提供中、西醫看診，讓民眾有所選擇，目前不論中西醫提供都是症狀緩解的藥，今限額600人預約已滿。