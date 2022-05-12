大甲體育場兒童遊具老舊，小朋友前往遊戲險象環生，引起家長的恐慌及不安。市議員施志昌12日邀集市府運動局等前往現場會勘，希望能進行整地修繕與遊具的更新，以免發生難以預期的危機。運動局強調，市府將先做地墊更換及遊具的更新，預計5月底動工，9月底完工。

家長指出，受到新冠肺炎疫情影響，很多家長都不敢讓孩童到校上課，成長中的孩子又不能整天關在家裡，利用人少的時段，家長帶到大甲體育場的兒童遊戲區運動，卻發現遊具老舊生鏽，部分區域地墊嚴重破損，孩子稍不留意就發生擦撞等傷害，意外頻傳。

施志昌表示，大甲體育兒童設施已設置20多年，是大甲居民經常帶著孩子運動與遊樂之處，使用量很大。這20年多來遊具雖經歷多次的補強跟修繕，但因為實在太老舊，家長除擔心使用上的危險性外，加上舊的遊具已經不符新的安全規範，今天特邀集運動局會勘並要求盡快進行修繕與更新。

運動局強調，為提供兒童優質的遊具設備，打造兒童安全及友善運動環境，將大甲體育場營造成為親子共遊的綜合體育場；將依據地方意見進行「台中市大甲體育場兒童遊具改善計畫」，包含遊具與地墊的改善等，預計5月底可動工，趕在九月底完工。