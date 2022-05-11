衛福部基隆醫院在急診室外設置「急診兒科區」，並派小兒科醫師24小時駐診。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長林右昌今日傍晚前往基隆醫院視察，感謝醫護人員辛勞照顧。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆兒童獨立看診快速通道上路，衛福部基隆醫院在急診室外設置「急診兒科區」，並派小兒科醫師24小時駐診，若家長發現孩子確診或快篩陽，可至醫院掛號問診。市長林右昌今日傍晚前往視察，感謝醫護人員辛勞照顧。

林右昌表示，部基整備好兒童快速通道環境與成人看診分流，現場除有小兒科醫師在急診區24小時駐診服務小朋友外，也設置等候區，提供給陪同家長休息，目前統計昨日有120位、今日下午70多位小朋友前往看診。至於快篩陽性篩檢部分，則已分流在另一個區域，避免影響急診患者治療效率。

林右昌說，兒童看診快速通道是加速分流與診療過程，還是要排隊看診，現在確診小朋友愈來愈多，部基小兒科醫師會24小時服務孩子，提供更好的照顧。他強調，醫師診療的心都是一樣的，到了急診室相關救治都會進行，請大家給予醫護同仁更多支持，一起共度疫情。

林慶豐指出，現在小兒科醫師進駐急診，家長若發現孩子確診或快篩陽，可至醫院急診掛號先做檢傷分類，再安排孩子到等待區等待，並由兒科醫師協助採檢問診、等待PCR結果；若屬中重症，會協助到另外一個住院區塊等候分艙分流，由救護車接送到專責病房，避開跟人群交叉感染，另由專責醫師照顧。