基隆市「兒童獨立看診快速通道服務」今日上午爆爭議，市府下午宣布，考量三總基隆分院醫療量能，即日起改由基隆長庚、部立基隆醫院專責提供服務。市長林右昌呼籲，現在兒童確診數多，還是需要等候時間，盼民眾體諒。

林右昌表示，因應疫情，市府與家醫院開設「兒童獨立看診快速通道服務」，此項便利措施，是提供分流服務希望讓兒童看診加速，請民眾不要誤會快速通道是即到即看，完全不需要排隊，現在兒童確診人數多，醫護人員已盡力提供服務，但還是需要一些等候時間，依序進行PCR篩檢，及看診領藥服務。

至於今日有民眾爭論到醫院使用「兒童獨立看診快速通道服務」，家庭成員中小孩可以看診，但同家人無法同時看診，林右昌再次說明，兒童獨立看診服務，用意是要讓小孩與成人處理程序分開，而各醫院快速通道服務程序都有其標準作業流程，提供兒童獨立看診便利服務，不是要給大人搭便車使用。

對於有大人未能和小孩一起透過快速通道看診與醫護發生爭執，林右昌說，民眾應該尊重醫療專業與醫院規定，並呼籲疫情當前醫護人員非常辛苦，疫情高峰還沒到，請大家要彼此體諒，而非相互指責，大家共同的敵人是病毒，不能自亂陣腳。