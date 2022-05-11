本土疫情炸鍋，不少人事先買了防疫險，以免確診影響工作收入，不過，泌尿科醫師邱鴻傑分享，一名多次感染淋病的35歲男子，近日再度染病，治療完成後竟要求他開診斷證明，稱自己有保防疫險，而淋病恰好是法定傳染病，因此他想去申請補助，且一次要求開5份證明，超狂要求讓醫師聽了刷新三觀，大呼第一次遇到。

邱鴻傑昨在臉書發文表示，最近很多地方急診呈現爆炸的狀態，不少醫師也呼籲民眾不要為了申請保險，就湧入急診來開新冠肺炎的診斷證明書，以免壓縮到真正有急救需求者的時間與空間。

邱鴻傑指出，日前門診來了一位曾得過淋病且治癒的病人，因為他已經是老司機了，這次症狀開始有小便灼熱感，且尿道口出現白濁狀分泌物，就跑來門診告訴醫師懷疑自己又中了，而醫師也根據病史開藥、做細菌培養。

邱鴻傑說，結果培養報告與從前一樣，都是感染淋病雙球菌，但因為是第三類法定傳染病，因此他還是要做個通報，患者表示了解，並要求開診斷證明。

邱鴻傑說，那位患者之前有投保防疫險，由於防疫險保的是「法定傳染病」，而淋病在傳染病防治法中被歸類為第三類法定傳染病，所以他想拿診斷證明去申請理賠，患者還強調說「我需要5份證明喔！謝謝。」聽到這邊，他愣了一下，畢竟他還真沒有開過淋病診斷證明，讓病人去申請保險。

邱鴻傑也說，的確有些保單只有寫法定傳染病而沒有分類，可能當初設計時沒想清楚，不過，還是在這邊呼籲一下，真的有症狀還是要就醫，但也不要因為有保險而讓自己暴露在危險性行為中，更不鼓勵這段時間來醫院單純開立診斷證明書，建議可以等疫情穩定後再來開。