台灣民眾黨日前宣布成立「防疫服務小組」 ，高市黨部今（11）日再開記者會直批，中央防疫不見顯著配套及辦法，不僅在兒童疫苗、學校停課規定等多項防疫政策不夠明確，也因政府未提早準備，造成無法即時取得相關資源。同時也疾呼政府應免費提供快篩，以防篩檢亂象拖垮醫療量能。

民眾黨祕書長謝立功提到，當前篩檢亂象、政策轉彎，讓民眾一頭霧水無所適從，唯有清晰、明確的訊息才能讓市民安心，然而在野還要結合專案（中華民國護理師護士公會全國聯合會）提供針對「兒童、居家隔離、症狀、預防」製作圖卡讓民眾能更便利了解內容，更表示政府面對與病毒共存並沒有完整性的辦法，盼透過「民眾防疫隊」修正瑕疵盡速建立各項完善法規，以利防疫政策的推動 。

身為醫師的民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥也表示，政府應該提供兒童疫苗完整資訊及廠牌選擇，孩童接種前，要讓家長有足夠衛教及疫苗選擇權，每位家長的考慮點不同、每個孩童體質也不同，不宜強制只能施打單一種疫苗。

「為何每次都是民眾需要防疫用品，政府才臨時出手或動手準備！」民眾黨第四選區（左營、楠梓）提名人莊貽量指出，快篩試劑不但嚴重缺貨，導致大排長龍等亂象，更有網路風向帶動檢討排隊民眾，呼籲從地方到中央盡快完成相關防疫配套及解決方案。

民眾黨第六選區（旗津、鼓山、鹽埕）提名人劉家榮律師指出，後疫情時代當勞工遇到相關權宜問題，是大家必須留意，更有可能因為疫情的攀升而成新常態，除「防疫隔離假」、「防疫照顧假」、「遠距工作」等相關問題，建議當勞工遇其相關有不解之處，先向律師、或法律顧問諮詢，以減少不必要之法律義務違反所衍生之成本。

民眾黨第九選區（鳳山）提名人陳妙真律師指出，目前學生停班停課的標準不一，針對現今若有學生快篩陽性或確診後，同班或同校師生及家長該如何應變，是該以九宮格、以班級、以年級，哪個停課隔離標準呢？政府完全沒有統一應變計畫，讓學校的師生及家長根本無法及時聯繫、應變及處置。

民眾黨第十選區（前鎮小港）參選人葉政瑋說，高雄是工業城市，許多企業除了本國員工之外，都有移工，所以又要為移工準備試劑，單靠實名制是遠遠不夠的，且每天使用試劑對企業也增加了許多成本。因此建議政府要照顧企業，需盡快改善快篩缺貨的亂象，並對受衝擊的產業，盡快提出紓困振興的對策。

醫師蘇偉碩也提出疑慮，四月時台北市長柯文哲曾以科學角度推測疫情後續，從清零到採取病毒共存，想請問行政院、總統府至中央疫情指揮中心，這幾個月來的政策究竟發生什麼事？

今日民眾黨高雄市黨部也響應日前由民眾黨立委所發起的「政府免費提供快篩」連署活動，於記者會現場，由民眾黨秘書長謝立功、民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥與現場參選人們，共同簽署下「政府免費提供快篩」連署書。