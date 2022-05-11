本土Omicron變種病毒疫情大爆發，各種亂象頻生。國民黨主席朱立倫今在黨中常會批評，在民進黨政府主政下，不但台灣防疫沒有超前部署，國內疫情還面臨卻口罩、疫苗、快篩、藥、同理心等「五缺五亂」，民進黨政府看不到民間疾苦。

朱立倫表示，從2020年起疫情開始國內缺口罩，全民為搶口罩不斷的亂；去年缺疫苗，大家為打疫苗再造成全民恐慌與亂象；今年缺快篩，現在各藥局門口還有很多長輩與媽媽在排隊要買快篩。

朱立倫說，現在多少民眾確診後都在問「我的藥在哪？」治療新冠肺炎的重要藥物Paxlovid或中藥清冠一號都很難拿到，民眾都在問我確診了，缺藥是現階段疫情再起後，民眾感受到最嚴重的，這樣的亂象民進黨政府有沒有看到。

朱立倫還批評，民進黨政府沒辦法感覺民眾痛苦，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中竟可說不缺快篩所以不用排隊，怎麼會有一個執政黨如此缺乏同理心？

近來國內爆發快篩劑採購之亂，朱立倫說，國民黨絕不容許這時候，還讓不肖廠商勾結政治人物發國難財；國民黨秉持負責任在野黨，同島一命，希望全民健康，台灣防疫做好。

朱立倫也提到，近日建議開放民眾自主進口快篩，讓人民可上網到國外購買少量快篩劑，但政府一方面說會考慮開放，另方面又說早就開放廠商，抹黑朱製造謠言，問A達B、假回答真抹黑，指揮中心成抹黑造謠中心，打擊疫情變打擊在野黨，拚防疫變成拚政治。