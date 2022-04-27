國道3號北上193.5公里、和美段今（27日）上午7時許發生車禍，2輛自小客車與2輛大貨車因不明原因發生追撞，占用外線2車道，警消獲報後已趕往現場處理，目前該路段時速已呈紫爆，車流回度約1公里，盼請用路人提前改道。

高公局指出，國3北向193.3公里處，27日上午7時許發生2小客車與2大貨車追撞事故，占外2車道，回堵1公里，請用路人改道駕駛。