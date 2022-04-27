國3北上和美段4車撞成一團 時速紫爆回堵中 07:562022/04/27 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號北上和美路段27日上午發生車禍，造成車流回堵。（翻攝高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北上193.5公里、和美段今（27日）上午7時許發生車禍，2輛自小客車與2輛大貨車因不明原因發生追撞，占用外線2車道，警消獲報後已趕往現場處理，目前該路段時速已呈紫爆，車流回度約1公里，盼請用路人提前改道。 高公局指出，國3北向193.3公里處，27日上午7時許發生2小客車與2大貨車追撞事故，占外2車道，回堵1公里，請用路人改道駕駛。 國1北上林口段2貨車追撞 車流回堵12公里 忍4騎士跑山自摔「拖地」 剷2人1車1相機42.5萬起跳 #國3 #和美 #北上 #紫爆 #路況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 山區大雨落石不斷砸中一車 中橫關原段封閉搶修 10:452022/04/23 生活 國道6號東草屯休息站 斥資4.5億動工 估2024年啟用 18:322022/04/22 生活 東西向國道首座 東草屯休息站2024啟用 04:102022/04/23 地方新聞 寧德時代電動車電池市占超過韓3巨頭總合 韓媒：電池戰全面打響 17:492022/04/25 兩岸 紓解大湳大溪交通 將建大鶯豐德交流道 04:102022/04/21 地方新聞 股價指數期貨贏家專欄－美股期價差交易 獲利可期 04:102022/04/22 證券．權證 嘉義男子臨停橋邊看風景拍照 機車男撞車尾身亡 15:592022/04/25 社會 合歡山杜鵑花季假日高承載管制奏效 改善塞車問題 12:422022/04/24 生活 淡水驚見超炫未來車！瞎趴阿公載阿嬤兜風 網全看傻 12:562022/04/23 生活 北市中山北路瘋「砍掉重練」 千億開發案上膛 11:212022/04/22 房市新訊 老夫妻搭「科技感3輪機車」滿街跑引注目 網驚：有掛牌 21:312022/04/22 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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