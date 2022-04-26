國道1號北上45km林口段，今（26日）上午7時許發生車禍，一輛小貨車與大貨車發生追撞；警消獲報後已趕往現場處理，初步了解仍有1名駕駛受困；目前後方車流回堵12公里，盼請用路人提前改道。

國道1號北上林口段26日上午7時許發生車禍，截至7時30分為止，後方路段時速仍呈紫爆與紅爆，嚴重回堵。（翻攝自高速公路1968）