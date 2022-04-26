國1北上林口段2貨車追撞 車流回堵12公里 07:332022/04/26 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上林口路段26日上午7時許發生車禍，造成車流嚴重回堵。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上45km林口段，今（26日）上午7時許發生車禍，一輛小貨車與大貨車發生追撞；警消獲報後已趕往現場處理，初步了解仍有1名駕駛受困；目前後方車流回堵12公里，盼請用路人提前改道。 國道1號北上林口段26日上午7時許發生車禍，截至7時30分為止，後方路段時速仍呈紫爆與紅爆，嚴重回堵。（翻攝自高速公路1968） 國道6號東草屯休息站 斥資4.5億動工 估2024年啟用 台鐵5車站演練5／1不加班應變計畫 27日官網公告資訊 #國1 #林口 #路況 #國道路況 #國1北上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 幼兒園招生倒數 謝國樑提政見「托育津貼每月1萬元」 19:112022/04/25 生活 東西向國道首座 東草屯休息站2024啟用 04:102022/04/23 地方新聞 陸在這關鍵軍事領域「趁虛而入」 專家：美還停在35年前 23:502022/04/24 軍事 日式餐廳新菜單 北國春季為靈感 04:102022/04/22 時尚消費 雲縣府獲補助 改善市區危險路口 04:102022/04/25 地方新聞 空軍大拋F-16V幫海軍練打 美要對付中俄 13:022022/04/23 軍事 《國際金融》企業財報靚+馬克宏有贏面 歐股衝2個月高 10:022022/04/22 財經 台南新營國圖南館 追加預算至31.626億又流標 19:172022/04/25 寶島 向司機員喊話 交通部長：考進台鐵前就該知道假日要輪班 12:502022/04/25 生活 北市中山北路瘋「砍掉重練」 千億開發案上膛 11:212022/04/22 房市新訊 竹圍漁港「大螃蟹」現蹤 沖沙區改造超萌亮點 21:142022/04/25 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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