立委蔡適應今邀請公路總局台北市區監理所、基隆監理站了解後續狀況，要求不能停駛。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

立委蔡適應今邀請公路總局台北市區監理所、基隆監理站了解後續狀況，要求不能停駛。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

國道客運9026路線長期虧損，近期運量更受疫情影響，業者日前公告將於11月1日停駛。立委蔡適應今邀請公路總局台北市區監理所、基隆監理站了解後續狀況，要求不能停駛。

客運9026路線由基隆市安樂區武聖街口發車，行經基金公路、麥金路，包含安樂區多個社區和基隆長庚醫院，上國道1號、國道3號前往台北，下新北市汐止、台北市南港展覽館，終點在南港轉運站，是基隆市最大行政區、安樂區重要的交通輸運路線。

公路總局台北市區監理所說明，疫情期間，通勤班次大受影響，了解業者對於客運路線盈虧的負擔，在新的業接手前，會持續監督維持運量和品質，盡速達到所內要求的水準，若未能在規定時間內接手，公路總局也會啟動替代方案，維持該路線運行。

立委蔡適應表示，客運9026路線是基隆很重要的城際運輸，他會請公路總局轉知客運業者，在未完成路線交接前，9026路線絕對不能夠停駛，事關市民的交通運輸權益，一定要請業者全力來配合；另外，他和幾位民意代表們也希望，未來接手業者能維持良好的品質和運量，讓路線可以持續經營下去。