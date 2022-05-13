縣府辦理「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫暨新竹藍線（即輕軌）可行性研究」案，日前完成期中規畫報告進行研討，縣長楊文科裁示藍線串連縣內幾個重要生活圈，整體路網務必做好規畫，期6月通過期中審查後，舉辦地方說明會蒐集民意，以年底送到交通部審查為目標。

楊文科指出，這項重大交通建設計畫攸關縣民生活，初期的輕軌藍線將透過大眾捷運路網串聯竹北生活圈、高鐵特定區到竹科及新竹市外，縣內整體路網規畫也考量到各生活圈的需求，配合台鐵縱貫線、內灣支線等既有路網，規畫中、長期推動的計畫，相信將能奠定新竹縣完善的大眾運輸路網藍圖。

交旅處長游志祥指出，新竹市政府將藍線納入新竹環線輕軌整體路網，交通部去年4月同意備查，新竹市希望紅線可行性研究今年能獲得中央核定，藍線可行性評估由縣府規畫，待新竹縣整體路網規畫案送交通部審查後，先期的藍線就能進行可行性評估。

新竹輕軌藍線主要以竹北生活圈為核心，東西向規畫路線以竹北市光明六路為主要軸線，涵蓋高鐵新竹站、喜來登大飯店及遠百竹北店等人潮聚集處，南端預計從博愛街跨頭前溪連接台鐵南竹北站，銜接新竹市輕軌紅線，形成環狀路線。

游志祥說，新竹輕軌路網只連接新竹和竹北生活圈，未連結到其他鄉鎮，運量是未來很大的問題，縣府計畫將新豐、湖口、竹東等鄉鎮納入新竹藍線路網，讓未來各鄉鎮市通勤和通學民眾搭輕軌上班上學，應能提昇新竹輕軌的運量。

縣府以2500萬元辦理「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫暨新竹藍線可行性評估」，期中報告規畫竹北為「都會核心生活圈」，將連接新豐湖口「產業支援生活圈」、竹東寶山芎林「科技商務生活圈」、新埔關西橫山北埔五峰「人文遊憩生活圈」的需求。

規畫預留未來中長期計畫路線、轉乘及機廠等設施空間，將配合台鐵縱貫線和內灣支線等既有運輸路線，規畫數條輕軌路線，分先期、中期及長期計畫推動。