芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）和費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，他們認為聯準會收緊政策的步伐，將在7月後轉為「謹慎」（measured），試圖在不將借貸成本提高到足以使經濟陷入衰退的情況下抑制通膨。

目前尚不清楚這兩位聯準銀行總裁提出觀點，是否意味著聯準會已經就如何降低創下40年新高的通膨率達成共識，但這確實意味著，儘管決策官員普遍支持在未來兩個月各升息50個基點將短期借貸成本提高到介於1.75%～2%區間，但對於7月之後仍維持這樣的升息速度可能支持有限。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯周二在紐約市的演說中表示，他支持在7月和9月會議討論縮小升息力道，以便讓央行有時間評估通膨和就業市場。他預期在初期急速收緊政策之後，將轉向「謹慎的」（measured）升息。在聯準會的辭典中，「謹慎的」升息指的是升息25個基點（1碼）。

埃文斯周三接受媒體訪問時表示，他支持聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）所言，聯準會應迅速將聯邦基金利率調升至更為「中性」的水準，他並表示，如果聯邦基金利率升至高於中性水平50基點或75基點並保持在該水準，以形成貨幣政策緊縮的環境，將有助於聯準會控制通膨。目前埃文斯認為「中性利率」區間為介於2.25%～2.5%。

費城聯準銀行總裁哈克周三表示，我預期在7月之後，基準利率將以「謹慎的」速度連續調升，直到我們確信通膨正朝著決策委員會的通膨目標邁進。這表示哈克認為聯準會將在6月和7月會議各升息50個基點，之後則每次升息25基點，直到徹底控制住通膨。

他並表示，我仍然屬於我們即使不是「軟著陸」，也可以「安全著陸」的那一派。美國勞動力市場仍然強勁，每個美國求職者都擁有將近兩個職缺，而失業率只有3.6%。

哈克表示，美國經濟今年可能增長2%～3%，這種經濟承受得起謹慎、有序收緊金融環境的方法。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）尚未具體說明過他對7月之後的政策預期。他在周二表示，聯準會將持續升息，直到看到通膨顯寞回落。