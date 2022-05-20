台灣動物保護行政監督聯盟、台灣愛克特動物重生救援協會與跨黨派立委陳椒華、高嘉瑜、洪孟楷與蔡壁如今（20日）舉行聯合舉行記者會，呼籲修法終止違法殘害野生動物獵具。（主辦單位提供）

台灣動物保護行政監督聯盟、台灣愛克特動物重生救援協會與跨黨派立委陳椒華、高嘉瑜、洪孟楷與蔡壁如今（20日）舉行聯合舉行記者會，呼籲修法終止違法殘害野生動物獵具。（主辦單位提供）

蔡英文政府執政滿6周年，台灣動物保護行政監督聯盟、台灣愛克特動物重生救援協會與跨黨派立委陳椒華、高嘉瑜、洪孟楷與蔡壁如今（20日）舉行聯合舉行記者會，呼籲修法終止違法殘害野生動物獵具。

台灣動物保護行政監督聯盟祕書長何宗勳表示，「金屬材質彈簧續壓套索（山豬吊）及踏板套組陷阱」使用氾濫、對動物之殘害甚巨，除了台灣黑熊、石虎、長鬃山羊等保育類動物、還有獼猴、穿山甲、山羌、水鹿等野生動物，更造成大量犬隻截肢傷亡，血淋淋的殘殺至今在全台各地仍不斷上演。

記者會上動保志工jerry現場播出全國各地動物因為山豬吊受害情況。畫面上一隻隻野生動物與浪犬，被山豬吊陷阱夾傷，痛苦掙扎時，讓血肉更加模糊殘忍不堪，畫面讓人怵目驚心。

台灣愛克特動物重生救援協會祕書長徐若菁表示，目前救援的動物已經超過2000隻，其中60％都是山豬吊的受害者。這個現象除了動物痛苦以外，也非常浪費醫療資源，而且嚴重影響國家的形象。

何宗勳提到，目前林務局提交行政院修野保法第21條，提高獸鋏強度至全面禁止使用，或經主關機關公告禁止使用之獵捕方法，將無例外許可情形。這法條已經躺在行政院一年多，盼行政院加快腳步送立院審議。

陳椒華表示，尊重原住民基於傳統文化進行狩獵。不過，一直以來，常常發生誤捕的狀況，有些是保育類生物像最近大家很關心的黑熊，有些是國人比較關心的犬貓。隨著科技的進步，改良獵具應該可以發揮很大的協助，所以希望可以全面使用改良式獵具。

高嘉瑜指出，現行動保法第14條之2規範密度確實不足，使動物安危長期曝露在高風險之中。故也曾提出修法，特別針對現行自由流通於市場、恐生不當飼養高度風險之「電擊項圈」，呼籲主管機關應以原則上禁止之方式加以嚴格管制，以源頭控管而非現行事後查緝之方式，徹底杜絕不當飼養之情，同時也能降低查緝成本。

洪孟楷提到，法規要適時的改變！近幾年國內動保意識逐漸升高，但同時仍有許多非法狩獵者、非法獵具製造者在法律模糊空間下肆意的傷害國內寶貴的瀕臨物種。記者會影片提醒保護動物、人道對待還有很長的路要走！近日媒體批露濫用獵具恐傷及石虎之新聞，再再證明了國內非法捕獸陷阱使用氾濫之問題。

蔡壁如表示，山豬吊這種無差別捕捉的獵具，在野外大小動物都能抓。動物保護法雖已公告禁止使用，卻還沒有禁止製造、販賣、陳列、輸出入。而野生動物保育法甚至仍容許使用山豬吊進行獵捕。農委會不應忽視民意，盡快提出草案到立院來討論，禁止山豬吊的使用和製造販賣，不要再讓動物誤觸殘忍的獵具。

農委會林務局保育組保育科長鄭伊娟表示，野生動物危害各國都有相關案例，2020年參考日本案例，針對獵具部分進行考量，例如口徑等，野保法修法草案已送至行政院，未來透過改良式獵具，就不會危害到動物的生存空間。