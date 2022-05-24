本土疫情持續延燒，高雄自昨(23日)起，連2天確診數開始超過台北市，高雄市長陳其邁認為北市PCR量能不足有黑數，不認實際確診數超越北市，引發討論，就有網友舉出2情形諷刺「難怪怎樣高雄都贏」。

高雄市連2日新增7366、9437例本土個案，皆超越台北市，但陳其邁認為只看數據有失公允，他表示，台北市PCR量能不足，加上北部部分民眾快篩陽性卻自主隔離，沒去篩檢，指控北市有黑數存在。但對此有醫師沈政男不認同陳其邁說法，直言就是北部南部「黃金交叉」罷了。

網友在PTT八卦版大酸，指出之前高雄當兵染疫，戶籍在台東，結果病例算台東；戶籍在高雄的北漂人士，生活在北部，病例卻算在北部上，如今台北、高雄疫情交叉，就變成台北量能不足，檢驗數據落後2天有黑數，難怪怎樣高雄都贏。

原PO也翻出去年內政部發布的全台人流統計，當中高雄市平日夜間人口257.6萬，比戶籍人口276.6萬少了19萬，也是六都中與台南唯二呈負數的直轄市，嘲諷「平日夜間人口都比戶籍少了還想一直偷吃步喔」。

鄉民也在底下附和：「邁邁沒有輸」、「這就是暖」、「高雄太暖了」、「笑死，說的好像南部陽性都乖乖去PCR一樣」、「高雄明顯就在爆發期，還在那邊嘴砲」、「雙北人口密集度高雄能比嗎」、「前幾天側翼還在說羨慕高雄咧，現在呢」。