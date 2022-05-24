高雄大樹金鑽鳳梨及玉荷包進入盛產期，高雄市農業局特別與台灣Buffet餐廳龍頭「饗賓餐旅集團」攜手合作，將大樹高品質的金鑽鳳梨及玉荷包，與饗賓餐旅集團旗下三大品牌「旭集和食集錦」、「果然匯」及「饗食天堂」共同推出高雄限定鳳梨特色料理，盼透過此次跨界合作，提升高雄農產品知名度，幫農民開拓新商機。

大樹金鑽鳳梨甜度高、果肉細緻、汁多味美，相當受到民眾喜愛，另1年僅20天產季的玉荷包也進入產期，高雄玉荷包的果核小，肉質豐厚且甜度高達20度，非常受到市場歡迎。

高雄市農業局為了協助農民推銷農產品，今年跨界與台灣Buffet餐廳龍頭「饗賓餐旅集團」合作，推出多道鳳梨特色料理，即日起至6月5日至「旭集 和食集錦義享店」、「果然匯夢時代店」及「饗食天堂高雄三多店（高雄大遠百）」用餐，即有機會品嘗到限定的鳳梨特色料理，而「旭集 和食集錦-義享店」更提供限量新鮮玉荷包，歡迎消費者前往享用。

饗賓餐旅集團品牌策略部副總李仲康表示，近2年雖受疫情打擊，但秉持社會責任，集團不裁員、不減薪，更擴大轉型宅配商品、賣生鮮、獎勵員工外送，此外也未停下社會關懷腳步，這次有機會推廣在地高雄高品質的金鑽鳳梨及玉荷包，也盼能夠藉此增加農民收益，行銷高品質的農產品。

高雄市政府農業局長張清榮局長說，感謝饗賓餐旅集團一起幫助行銷高雄在地農產，市府農業局已將鳳梨及玉荷包媒合上架國內大型通路如家樂福、好事多、全聯等，另還有與全家便利超商合作上架截切的鳳梨，想吃的民眾可趕快前往採購，另玉荷包也能在大樹區農會及高雄首選電商平台購買到，若等不及的市民朋友，歡迎直接到饗賓集團在高雄的三大品牌用餐，一樣可以享受優質的在地農產品。