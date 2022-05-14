國內連日都有數萬確診案例，死亡數字創新高，民眾減少出門聚餐的氛圍再起，對於賓客會頻繁離開座位取餐的Buffet餐廳影響尤其大，各大星級飯店的自助餐廳及知名連鎖自助餐廳因來客量下降而紛紛縮短營業時間，業者私下無奈表示：「現在業界大家都很辛苦，就算政府沒有勒令停止內用，但多數客人都不敢來，一開店就要花成本，不如自己暫停營業節省開銷。」更有飯店直言不只自助餐廳，館內許多餐廳訂位皆出現取消潮，嘆「慘況直逼去年5月」。

受這波疫情衝擊，光是台北就有至少10多家星級飯店業者調整自助餐廳營業時間，包含台北晶華酒店、台北圓山大飯店、台北美福大飯店、台北萬豪酒店、台北晶華酒店、台北喜來登大飯店、台北君悅酒店、台北老爺酒店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、台北凱達飯店、板橋凱撒大飯店、台北新板希爾頓酒店等；知名連鎖自助餐廳如饗食天堂、漢來海港餐廳則皆將平日下午茶的餐期取消。

針對消費者持有受影響的餐期餐券，有的業者提供可不補差價升等至其他餐期的優惠，像是持饗食天堂的平日下午餐券，可改用於平日午茶或假日下午茶的餐期；持台北晶華酒店栢麗廳的ITF旅展平日下午茶券可升等到周一至周五午餐，平日午餐券用於周一至五的晚餐時段。此外，台北圓山大飯店的ITF旅展松鶴廳下午茶餐券則將原本的7月效期延長至9月底。

此外，也有業者自去年就調整營業時間至今，福容大飯店旗下包含麗寶福容店、福容花蓮店、福容桃園機捷A8店、福容福隆店和福容淡水漁碼店等5間分店的自助餐廳，去年起受疫情影響，營業時間即改為只有假日開放，目前尚未有明確調整的政策；福容表示，將視預約來客數現場因應，若有臨時來用餐的客人，會引導到中餐廳以使用套餐的形式為主。