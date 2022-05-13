指數編纂公司MSCI（明晟）13日凌晨公布季度調整結果，全球標準指數台灣指數成分股新增華航（2610）、力積電（6770）4檔，剔除鴻準（2354）3檔。

全球小型指數成分股新增上品（4770）17檔，剔除安普新（6743）6檔。相關調整預計5月31日盤後生效。

全球標準指數台灣指數成分股新增華航、長榮航（2618）、力積電（6770）、華新麗華（1605），剔除鴻準（2354）、上銀（2049）、合一（4743）。

全球小型指數成分股新增上品（4770）、鈺創（5351）、長榮鋼（2211）、鴻準、創惟（6104）、大樹（6469）、上銀、中砂（1560）、聯華食（1231）、合一、光磊（2340）、瑞鼎（3592）、潤弘（2597）、三福（4755）、東鹼（1708）、大亞（1609）、力智（6719）。

剔除安普新、華航、長榮航、金可（8406）、日盛金（5820）、華新麗華，其中，華航、長榮航、華新麗華轉入全球標準指數台灣指數成分股。

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