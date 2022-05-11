證交所指出，長榮（2603）於5月6日下午召開董事會並提報今（111）年第一季財報，惟長榮當日上午上傳公開資訊觀測站可延伸商業報導語言檔案格式畫面，致外界提前知悉第一季財務資訊，已違反資訊申報規定，故證交所處以違約金5萬元，並函知長榮公司嗣後應確實依規定辦理。