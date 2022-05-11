長榮操作不慎Q1財報外界提前知悉 證交所開罰 20:122022/05/11 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，長榮（2603）於5月6日下午召開董事會並提報今（111）年第一季財報，惟長榮當日上午上傳公開資訊觀測站可延伸商業報導語言檔案格式畫面，致外界提前知悉第一季財務資訊，已違反資訊申報規定，故證交所處以違約金5萬元，並函知長榮公司嗣後應確實依規定辦理。 權證市場焦點－長榮 獲利上修可期 證交所：先了解投資風險 才能贏在起跑點 #長榮 #證交所 #知悉 #外界 #提前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》大哥發聲明：巴拿馬長榮國際股臨會無效 10:382022/05/10 財經 《產業》長榮弟弟派指哥哥永久董事長違法 張國華：是經你們同意 16:592022/05/10 財經 長榮航4月營收雙增 創疫情來第三高 18:522022/05/10 財經 家務事變肉搏戰 疑點仍沒說清楚 04:102022/05/11 財經焦點 海空鋼全壘打 長榮集團寫最強Q1 04:102022/05/10 財經焦點 網飛提前推出附帶廣告的低價訂閱方案 08:572022/05/11 財經 徵委託書 長榮鋼兄弟PK 哥哥派獲殷琪支持 04:102022/05/10 財經要聞 長榮巴拿馬董座鬧雙胞 弟弟派推張國明 16:072022/05/10 財經 福貞、淘帝二家KY股5/17證交所辦財務說明會 14:552022/05/11 財經 弟弟派召巴拿馬長榮國際臨時股東會 張國華：違法無效 10:452022/05/10 財經 長榮家變 海外金庫董座鬧雙包 04:102022/05/11 財經焦點 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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