台鐵再次宣布調整班次(台鐵提供)

台鐵日前宣布因為疫情升溫，台鐵乘務人員（司機員、列車長）確診或居家隔離增加，且疫情升溫、載客人數降低，5／14起將減少94班次，減幅達1成。不過台鐵今（13）日宣布因乘務人員居隔持續增加，5／16起再調整停駛班次。此次停駛班次達100班，不過也加開4列次並且復駛5列次。

根據台鐵最新月報統計，今年3月份台鐵每日約開1100輛班次，其中客運將近1000班次。另一方面，3月份平均每日載客人數約52萬人，比疫情前同期的2019年3月平均每日載客65萬人少了足足2成；加上4月之後本土疫情升溫，旅客人數逐漸下降，旅運需求減少，台鐵早有減班呼聲。

台鐵表示，因應疫情升溫，乘務人員居家隔離人數持續增加，且考量通勤旅客需求，台鐵盡最大能力籌措乘務人力，5月16日起再調整停駛班次規劃，依現有可行人力，復駛部分通勤時段班次及加開臨時列車，同時停駛離峰時段列車，降低對民眾影響。

此次將停駛區間車81列次、區間快19列次；加開4列次並且復駛5列次。

未來將視疫情狀況持續滾動式檢討，相關停駛列車車次、時刻，參閱台鐵網站及各車站公告。