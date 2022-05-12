福容高雄店自即日起至7月31日推出「畢業不散場，青春不打烊」專案。（業者提供）

近來疫情發燒，不少學校乾脆取消畢業旅行，讓學生大感失望。福容高雄店自即日起至7月31日推出「畢業不散場，青春不打烊」專案，可依喜愛選擇西式自助餐或中式桌菜，最低660元就能享用星級飯店菜色。為鼓勵提早預訂，也祭出超值的「揪團好禮」，只要揪不同班級一起預訂且預付訂金，不論選擇分開或合併舉辦，宴席當天都再額外加贈迎賓雞尾酒。

福容高雄店今年推出多元化的謝師宴選擇，中式桌席美味經典、道道澎拜，精選福容四喜拼、八珍錦繡海鮮羹、梅干扣肉蒸米糕、碧綠百花鮮香菇、異國蒜香豬肋排、三星甘露海上皇、剝皮辣椒燉雞盅及招牌圓籠鮮燒賣等8道星級美饌與當季水果，每桌10人$6000＋10％，贈特調果汁無限暢飲，同時提供精美邀請卡、精緻菜卡、精美桌卡與迎賓接待桌，為宴席大加分；事先預訂2桌以上，再加贈炒熱氣氛又助興的卡拉OK歡唱，讓同學們輕鬆大啖星級美食，留下最美好的畢業回憶。

另外，CP值超高的西式自助餐，有20位即適用的精緻自助饗宴，每位只要$700＋10％元起，包含白酒鮭魚排、德式蜂蜜芥末豬排、紐澳經典牛小排、鐵板菲力牛排、爐烤香料檸香雞等主廚特製西式主餐五選一，搭配主廚例湯、手工麵包、自助吧、沙拉吧、手作甜點、水果與飲料，還有Häagen Dazs冰淇淋免費享用，除了提供精美邀請卡與迎賓接待桌，再加贈卡拉OK歡唱，輕鬆自在的用餐氛圍，讓學生老師共創難忘回憶。

50人以上則可選擇菜色多樣化的百匯自助饗宴，設有包括冷盤、熱食、沙拉吧、現煮區、現點現煎區、綜合點心、湯品、新鮮水果、飲料等豐盛的9大自助美食區任選擇，提供現煎牛排、香煎鱈魚、德式酸菜烤豬腳、XO醬爆炒雙脆、慢火紅酒燴牛肉、杏片奶油鮮魚塊、香茜魚翅餃、東港綜合生魚片、蜜桃鴨胸沙拉等數十道中西美饌開心吃，每位$980＋10％，預訂即提供精美邀請卡與迎賓接待桌，並贈卡拉OK歡唱，讓同學們輕鬆辦場最棒的謝師宴派對。

為了鼓勵提早預訂，福容高雄店也祭出超值的「揪團好禮」，只要揪不同班級一起預訂且預付訂金，不論選擇分開或合併舉辦，宴席當天都再額外加贈迎賓雞尾酒。總是有好康的享福卡，當天用餐加碼贈每位會員法式舒芙蕾一份，新加入也適用。詳洽07-531-7777＃7739