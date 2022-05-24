警方追捕吳嫌將其壓制在地。（摘自臉書記者爆料網／李京昇苗栗傳真）

61歲吳姓男子日前多次在苗栗縣三義鄉勝興火車站，滋擾觀光業者，是地方頭痛人物，警方蒐證後報請檢察官核發拘票，19日展開追捕，沒想到吳嫌躲到高雄市，還犯下多件肇事逃逸、妨害公務，最後逃至國道3號高速公路時，警方連開11槍後，吳才自撞護欄被捕，目前已遭到高雄地方法院羈押。

根據了解，吳嫌涉恐嚇、妨害自由、毀損、詐欺等案件，經法院裁定應執行刑有期徒刑5年10月確定，被關至2018年11月7日出獄。

今年2月吳嫌在三義地區滋事，更推打前往處理的派出所員警，導致陳姓員警右手骨折受傷，吳男因涉嫌妨害公務、傷害案，被苗栗地方法院判刑6個月。

未料日前5月18日吳嫌到勝興火車站，又強拉店家員工騷擾，讓業者不堪其擾，警方成立專案小組蒐集吳男相關事證，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，檢察官19日核發拘票，沒想到吳早已逃竄到高雄。

吳男逃逸過程中，在高雄路竹區涉嫌肇事逃逸，一路拒捕開上國道3號，被警方連開11槍，吳的車輪被射破，才自撞護欄停下，警方上前將他壓制逮捕，並依妨害公務、公共危險送法辦，法官裁定准押。

苗栗警分局指出，檢方與警方絕對不容許任何暴力事件發生，對於任何違法行為絕對迅速處置依法偵辦，決不寬貸，並呼籲民眾能隨時注意住家或處所週邊的人、事、物，遇有可疑，隨時可以通報轄區派出所或撥打110請求警方到場了解，杜絕犯罪情事發生，以維護良好的居住環境。