台中市豐原區一名婦人昨日前往市場買菜，回程找不到代步機車，她徒步去派出所求援，警方前往現場尋找並研判係記錯停放位置，果不其然，在附近找到婦人機車，結束一場烏龍事件。

豐原警分局指出，豐原派出所警員湯巧庭23日12時許接獲婦人報案，稱其機車不見，遂請警方協助。

員警見婦人神情慌張先安撫情緒後，詢問鑰匙是否有拔取、停放位置、外出騎乘路線等相關問題。她自稱早上7時許外出至第一市場買菜，將機車停於中正路277巷內，返回牽車時不見機車蹤影，附近尋找也一無所獲，並以堅定的眼神表示只會停於此處，不可能停在別處，因身上沒帶手機便徒步至派出所報案，請警方聯繫通知女兒前來。

警方立即以科技資訊系統查詢，均無行車紀錄，且婦人於市場停留4小時只拎了一袋菜，研判市場巷弄街道景象相似，常發生記錯位置的狀況，婦人可能記憶有誤。

巡邏員警鍾永欽、張桓嘉、朱國禎、湯巧庭於附近擴大尋找，最後於信義街67巷安泰銀行旁找到車輛，婦人對於自己的粗心感到非常抱歉，女兒也頻頻向警方再三道謝。

所長許志弘提醒，民眾往後外出隨身帶手機，停車即拍照紀錄下來，避免事後苦找不尋車輛，且如相同情況，警方能藉由相片四周景觀判斷位置，省去大海撈針的時間，加快尋找您的愛車效率。