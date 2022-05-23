太平區1位23歲的林姓女大學生，不久之前剛購買新的筆記型電腦，日前上午騎車趕著上學，放置機車下方踏板上的筆電不慎掉落路旁，所幸頭汴派出所員警巡邏發現，眼尖的員警見筆電外觀相當新穎，應該是新購買的，翻開保護套內側發現1張購買發票，透過店家提供之資訊，順利聯繫到失主，林姓女子接獲警方來電又驚又喜，非常感謝警方的熱心協助。

太平警分局頭汴派出所警員李財銘日前上午8點多巡經長龍路一段沿線，忽然前方有一民眾示意發現路旁有黑色掉落物，員警隨即上前查看，原來是1個筆記型電腦保護套，內有1台筆電，李員先到附近住家探詢，居民均不知為誰所遺落的，眼尖的他翻開保護套內側，竟發現1張筆電購買之發票，立即返回派出所查詢店家資訊，並透過店家提供購買者之聯繫方式，順利聯繫到林姓女大學生，這時正在上課的她又驚又喜，一直向電話中的員警頻呼：「謝謝」。

下課後的林姓女子到派出所領回遺失的筆電非常的開心，並向警方表示，早上趕著上課急忙騎車外出，到學校後才發現剛買的筆電不見了，也不知道掉落到何處，上課時整個心情超鬱悶，眼淚都快掉下來了，直到接到波麗士大人的電話，才鬆了一口氣，非常感謝員警的熱心協助。