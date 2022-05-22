住在彰化的許姓男子2020年5月間，騎乘機車過馬路時撞到騎腳踏車的施姓老翁，導致施翁嚴重腦傷死亡，未料，許男竟打電話要兒子頂替，一審彰化地院批許是「最不良示範」，判他1年2月刑期；許男提起上訴請求緩刑，但台中高分院認為他危害非輕還找兒子頂替，改判1年刑期，可上訴。

判決指出，許姓男子在2020年5月5日傍晚，騎機車行經埔鹽鄉大新路、成功路三段口，卻未注意周邊號誌為閃黃燈及是否有人車，就貿然通過路口，導致騎腳踏車沿成功路往北直行的82歲施姓老翁被撞導致，有頭部外傷合併腦出血、硬腦膜下及蜘蛛網膜下腔出血等情況，施翁送醫後仍因傷重，1個半月後不治。

許男肇事後，竟還打電話給兒子，要兒子感到是發現場，並謊稱是兒子騎車、接受員警酒測，直到後來許男兒子被移送到分局，才坦承肇事的人是父親，自己則是頂替。法官認為許男兒子代替父親製作筆錄、做酒測，讓警察無法還原第一時間情況，依頂替罪判許男兒子拘役50天。

雖許男辯稱，他只是打電話叫兒子幫忙，不知道兒子自己跟警察說他是肇事人，沒有頂替或逃避酒駕的情況，但一審法官認為，員警詢問案發過程時，許男未上前說明，還自己躲避在一旁，無論他是否授意兒子頂替，其行為是對社會做出「最不良示範」，應該嚴懲，判他1年2月刑期。

許男上訴表示，他願意賠償對方50萬元，也曾登門道歉、承認酒駕與逆向，還曾向被害人家屬下跪，希望求取緩刑；但二審法官認為，許男未與被害人家屬達成和解，且他所生危害非輕，而依照車禍鑑定結果，許男駕車未禮讓主幹道車輛先行為肇事主因，考量其無前科且最後坦承，改判1年刑期。