澎湖縣議員李添進強調，無照駕駛本來就不對，當事者家長也未逃避責任，該面對司法的就要承擔，該賠償就要去面對，也希望該事件双方能有共識早日決解。（爆料公社）

來自新竹的一名60歲老婦人，在5月7日到澎湖旅遊的時候，在西嶼鄉外垵村遭當地15歲少女騎車撞傷，結果隔天因傷重過世。婦人家屬事後指控肇事少女無照駕駛，家屬對於喪葬後續事宜不聞不問，還找議員出面喬事。遭指控議員李添進也說明事情處理一切依法辦理，希望雙方能和解，目前雙方都提出告訴。

根據死者家屬指控，此車禍肇事者為年僅15歲的許姓少女，他在當天晚間騎車行經溫王宮往超商方向行駛時，以高速衝撞到此旅遊的老婦人，導致她當場噴飛摔落在地，因頭顱破裂當場昏迷，經送往三總澎湖分院急救，因傷重延至翌日下午不幸身亡。

因許姓少女事後在父親陪同下，前往位在新竹的靈堂捻香祭拜時，死者家屬的大兒子一時氣憤，與家屬發生推擠事件，肇事少女家屬反而告他們傷害。因此死者家屬一氣之下，在臉書「爆料公社」貼文，強調「慘死的是最愛的家人，希望還被害家屬一個公道…正要退休享清福的阿嬤，卻在母親節前一天發生了一場意外，導致天人永隔，成為悲痛的母親節。」

死者婦人的親友還指控，澎湖縣議員李添進、澎湖縣警局涉嫌包庇肇事者與家屬，李添進則喊冤說，「死者與家屬在澎湖的這兩天，我也有與家屬保持聯繫，並確認需求。被害者家屬也希望若情況不樂觀，希望能回台治喪。包括包機包車回台治喪等事宜，我也都盡力幫忙協調。」他強調，無照駕駛本來就不對，當事者家長也未逃避責任，這種不幸的事情誰都不願發生，我也能體量受害者家屬的心情，該面對司法的就要承擔，該賠償就要去面對，也希望該事件双方能有共識早日決解。