違規被拖天經地義！有男子拍下在板橋某路段，「整排機車」遭拖走照片，他表示「還好今天沒休假」，暗示著沒將愛車停在此處；從照片中可見有19筆機車車牌，被以粉筆寫在紅線旁的道路上，網友一見也笑翻，「多花點時間找車位吧」、「執行力很強」、「整排機車無誤」。

一名男子在臉書社團「我是板橋人」發文，他拍下板橋某路段紅線旁道路的照片，照片中可見有19筆機車車牌用粉筆在地板上，也表示有19輛機車違規停車遭拖吊車拖走；原PO也慶幸表示「還好今天沒休假」，暗示著沒將愛車停在這，他也強調「不是我被拖吊，車沒有停在這」。

男子拍下紅線旁地上19筆違停車牌，慶幸自己「好險今天沒休假」。（翻攝自臉書我是板橋人）

貼文一出，網友紛紛留言表示「執行力很強」、「活該被拖，一堆人違停」、「上次被拖，把我車用壞，還叫我自行吸收」、「可以被華江拖機車也是很厲害，華江只有一台機車拖吊車，負責整個板橋區」、「中了要繳900元」、「整排機車無誤」、「違規被拖天經地義」、「多花點時間找車位吧」。

另外，原PO與網友表示，該處是被檢舉，拖吊場才派車出來拖吊，並表示疑似有民眾向派出所通報，該拖吊場接獲派出所通報，才派車將違規機車全拖走。