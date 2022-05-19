催落去就災啊！有名男子在臉書分享1張照片，他表示行經某路段時，看見路面速限「數字」，但他怎麼看都看不懂，既是時速40公里，又像是時速50公里，但更像是時速90公里，讓他整個「灰煞煞」，只好PO網求助網友；網一見笑翻表示，這不是速限「數字」，這是英文「go」，「衝就對了，他寫go！」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1張圖片，他表示在行經某路段時，看到路面速限「數字」，發現自己看不懂，不知道現在是要開時速40公里，還是時速50公里，又或是時速90公里，他只好上網詢問網友幫忙解答。

有男子看見路面速限「數字」左看右看都看不懂，網幫忙解答「go就對了」。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

貼文一出，網友笑翻紛紛表示「當然是90」、「90+50+40」、「估計畫線的已經沒工作了，淒涼」、「類90啊」、「明顯40+50」、「90啊！眼睛有問題哦」、「催落去就災啊」、「這個驗收也能過，真是奇葩」、「請自主應變」、「易形文字啊」、「妳一輪50一輪90嘛」。

另外有多數網友開玩笑表示，這不是開時速40公里，也不是時速50公里，更不是時速90公里，而是英文字叫原PO「衝就對了，他寫go！」，「都錯了，是叫你GO」、「這是go，叫你催油門的意思」、「他是叫你Go」、「確定不是go嗎？」、「他是叫你衝啊，都go了！」、「go就對了」、「是叫大家快走go」。