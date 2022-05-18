WASHED BUCKET 漁夫帽，2080元。（俊嶽提供）

BERMUDA 鐘型帽，2680元。（俊嶽提供）

炎熱夏季將至，英國帽牌KANGOL獻上清新又時尚的亮色系帽款，以夏日必備的水果色和抵抗悶熱的輕紗線材質，創造清爽系穿搭。另推出「舊帽換新帽」限時活動。

炎熱夏季來臨，民眾穿搭配件講求清新感與透氣度，KANGOL「WASHED BUCKET漁夫帽款」新推出櫻桃紅色，絢麗而不俗氣的配色充滿活力，搭配低飽和色度的條紋襯衫，更能展現魅力；此外，經典熱賣的鐘型帽型更推出兩款檸檬色系的潮流單品，其中「FLIP 雙面鐘型帽款」就加入可以正反兩面使用的設計小巧思，正面橄欖綠色是採用毛巾布製成，適合搭大地色系的洋裝、連身褲，反面則是針織感的檸檬黃色，搭配同色系的手提小包及簡易T恤就十分吸睛。

另一項熱賣的「AIRBRUSH 鐘型帽潑墨款」也加入黃綠不規則撞色的「潑墨」元素，兼具酷帥、清新風格，帽型更有修飾臉型的效果。最後，KANGOL也獻上時尚透氣的「MAZE漁夫帽款」，經典版型適合日常搭配，上窄下寬的帽型更可以修飾臉部線條，不管是圓臉或長臉都合適，其以迷宮花紋為設計概念，結合舒適透氣的輕量紗線材質，並以藍、紅作為基底色，透過3種顏色的毛圈布相互編織，追求趣味潮流。

KANGOL為讓大家能有感消暑，也推出「舊帽換購物金」的活動，19日至6月5日期間憑不限品牌的帽款到KANGOL全台專櫃，即可獲得價值500元的好禮優惠，包含220元購物金以及280元的6月官網開站首購禮。