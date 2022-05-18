本土疫情再度爆發，中華電(2412)有鑑於反覆的疫情延燒影響企業正常營運，祭出「hiBox企業郵件」，瞄準企業遠距辦公的商機，打造更安全方便、距離再遠都能即時溝通的完備服務。

全球歷經長達兩年COVID-19反覆延燒影響企業正常營運，企業實施員工分流、異地工作或居家辦公等防疫措施，混合辦公如今儼然成為常態。中華電有鑑於此，祭出hiBox企業郵件，提供品質穩定的電信等級機房設備及台電雙饋線供電，居家辦公防疫的同時，也不用擔心停電收不到信件，達到「斷電零容忍」的保障。另外除了一般郵件型信箱功能外，再加配一組傳真門號，信箱也能用來接收傳真，讓辦公不再受距離影響，輕鬆收發傳真，即時掌握商情，有效追蹤商機創造營利。

隨著COVID-19病毒不斷更新，郵件病毒、APT社交攻擊手法也日新月異且更加頻繁，中華電信hiBox企業郵件採用領先業界的CiscoIronPort、Proofpoint Cloudmark兩大防堵垃圾郵件與病毒移除技術，透過20種以上的反垃圾郵件技術，高達99%的垃圾郵件捕獲率，提供最完整的過濾技術與最完善的防禦，在資安風險可控可管之狀況下維持正常營運。另可加購hiBox郵件簽章，以實名制的電子憑證，降低郵件資安風險、全面提昇企業及個人對外發送郵件的可靠性與信賴度。