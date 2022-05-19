台北市議員徐巧芯今天(19日)遭爆違規停紅線，還施壓員警不得開單，信義分局稍早出面回應，證實檢視密錄器後，並未有該員警指控之情事，徐本人也在臉書做出最新回應，強調已主動要求信義分局開罰單，該員警與友人的不實爆料已損害她名譽。

今天PTT八卦版出現一名自稱員警友人的網友「Vek1112(微克)」，PO文控訴徐巧芯違停紅線，當場用職權施壓不得開罰單，還當眾教育員警，大酸「議員典範」、「那我可以違停了嗎」。

徐巧芯隨後PO文反擊，表示違停自己確實有錯，但她多次要求徐姓員警照常開單，對方卻開始推拖，不願開單，她覺得情況有異，擔心有後續問題，因此記下員警名字，結果2小時後就出現爆料文，且該員警還在IG上PO動態控訴。

信義分局稍早也出面回應，表示檢視過同仁密錄器後，徐巧芯全程確實並無施壓，反而是不斷要求員警依規開單，與同仁控訴內容不一致，且議員也未曾因交通案件向分局關心過。

信義分局回應後，徐巧芯也再度於臉書PO出回應，表示自己開始是詢問開單規定「是勸導或直接開單」，員警說明完畢後就請對方立刻開單，有後續問題會再詢問。豈料該員警突然拒絕開單，讓徐巧芯直言「你不開單我們很為難」，但員警仍堅持拒開，才因此覺得事情有異，記下員警密錄器上的姓名，沒多久後就看到PTT爆料文。

徐巧芯表示，違停是自己的錯誤，不會狡辯，日後也會改進，並已請信義分局開出罰單，但她強調所謂的要求員警不能開單非事實，該名員警與友人的不實爆料已損害她名譽，整個過程引起的風波，自己也感到非常抱歉。

以下為徐巧芯聲明：

與警察局說明「員警爆料徐巧芯違停不給開單事件」，市警局看過密錄器後確認：

1、當下員警看到違停車輛，準備開單，車主人在現場，因此警方要求看對方的證件。

2、我詢問開單規定，一般來說是勸導或是直接開單？在員警說明完畢後，請員警開單，表明如果還有問題，會另外詢問，可以先開單沒問題。

3、員警不願意，要交還身分證 。車主數次拜託，提到「如果你不開單，這樣我們很為難 。」

4、但該員警仍然堅持不要，我覺得很奇怪，擔心因為當下員警不開單導致日後會有糾紛，因此記下了他密錄器上面寫的姓名。

5、下午看到PTT爆卦「徐巧芯不讓員警開單」，並非事實，且徐巧芯辦公室從未關說或銷單任何民眾或辦公室同仁包括自己本身的交通罰單，該密錄器請分局長看過後，所長密錄器後對外澄清。

6、該起違規事件，已主動請信義分局開下違規罰單。違規停車是我的不對，非常抱歉，日後會改進！

但絕對沒有要求員警不能開單是事實，該員警與友人透過IG爆料內容不實，已損害我的名譽。過程造成大家的討論與誤解真的非常抱歉！