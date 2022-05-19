整排車「跳過停車格」違停紅線 網看傻眼：取消檢舉後果

交通部去年修法，取消民眾能檢舉紅黃線違停，日前就有網友發現1違停亂象，整排路邊停車的車輛竟通通「跳過停車格」停在紅線上，影片中至少有3輛車違停紅線，讓目擊者笑說是「類停車格」；影片引起大肆討論，網友痛批「停車格乾脆也畫紅線好了」、「有錢買車，沒錢繳停車費」。

YouTube頻道「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」日前分享1段影片，1輛車行駛在路中發現路旁整排車輛中，「停車格全是空的」反而是停車個之間的「紅線」卻停滿了車，影片中已連續3台車停在紅線上，讓拍下影片的網友笑說這是「類停車格」。

網友發現1違停亂象，整排路邊停車的車輛竟通通「跳過停車格」停在紅線上，影片中至少有3輛車違停紅線，讓目擊者笑說是「類停車格」。（翻攝自PTT）

該影片被其他網友分享到PTT上，貼文指出「這違停法是不是頂天了，停車格不停，專停紅線」，還說因為日前「道路交通管理處罰條例」經過修法，民眾已無法檢舉紅黃線違停，才會造成原PO看到的違停亂象，原PO笑說「停車格乾脆也畫紅線好了，還省油漆勒」。

其他網友紛紛留言「政府很聰明，以後都不用再規劃停車格了，畫紅黃線比較省時省錢」、「專業老司機」、「近幾年對於合法的定義有點錯亂了」、「當大家都一起停紅線時，就變成合法停車位了」、「這是具有台灣價值的停車紅線」、「有錢買車沒錢繳停車費，貪婪成這種德性」、「他有停在停車區阿，類停車區」。