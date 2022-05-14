這停車格到底能不能停，令人好奇！1名網友在台中某處停車場發現出入口的外頭竟畫設了停車格，好奇若真的停入，擋住其他車輛進出，後果會如何？網友們紛紛笑說快停進去，想知道結果，「停下去！你會知道這世上很多人想知道你人在那」、「開irent去停那裡」。

1名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，台中市南區某處停車場的設計相當奇特，竟是在某處路邊停車格內設置出入口，原PO拍下照片問說「請問我停下去是會被開單再拖？還是被刮再撞」，引發網友熱烈討論。

網友在台中某處停車場發現出入口的外頭竟畫設了停車格，好奇若真的停入，擋住其他車輛進出，後果會如何？網友們紛紛笑說快停進去，想知道結果。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

網友留言說「我有看過自助洗車場出入口有停車格的，我不敢停」、「我在線等你停下去的結果，不要讓廣大的大家失望，千萬不要當癟三，停下去」、「支持停下去試試看，想知道結果」、「停下去！你會知道這世上很多人想知道你人在哪」、「答案：先刮後撞、又上爆料、上抖音、再上新聞」、「政府認為停車場不會開太久，所以『超前部署』停車格」、「開irent去停那裡」。

也有網友透露該停車場位在工學六街，先前都會在停車格內擺1支交通錐，稱該車格不提供停放；先前北市信義區也有停車場入口外畫了2個車格，而且還畫上紅線，網友說若是內部場地被業者租下作為停車場，則外頭的停車格應該會被塗銷，民眾可主動向政府反應。