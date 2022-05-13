台中南屯一處社區大樓有戶男屋主確診，不同住的魏姓前妻在幫忙送餐時發現，大樓管委會竟「私下」在該戶門口貼滿塑膠布，主委稱怕拿食物時散播病毒，照片曝光網友痛批太離譜，目前管委會已認錯拆下布簾，還說該塑膠布其實可往上捲、未封死，不會像爆料者所說讓住戶餓死，管委會恐挨告強制罪。

魏姓前妻表示，她與前夫離異後，2名女兒跟著前夫同住，前夫確診後，女兒也在家中做居家隔離，她因此幫忙送餐，昨天中午還沒發現異狀，但晚上就發現大門被黏貼上大片塑膠布封住出入口，當下有詢問管理員卻沒得到回應，她認為相當侮辱人，決定報警，打算向管委會主委等人提告強制罪。

該住戶確診後，魏姓前妻在幫忙送餐時發現，大樓管委會竟「私下」在該戶門口貼滿塑膠布，主委稱怕拿食物時散播病毒。（翻攝自爆料公社）

警方指出，經查是社區主委和住戶得知該戶男主人確診，擔心有傳染風險，私下將塑膠袋黏合後貼在門外牆上，員警到場前已被撤下；目前管委會已向魏女道歉，並澄清該塑膠布可以拉開，也可以往上捲起，並未封死，而確診男子因還在居家照護，若期滿後決定提告，警方會通知製作筆錄，依法處理。

據悉第一時間是代理主委職務的主委太太稱擔心開門會把病毒放出來，才會黏貼上塑膠布，但魏女痛批只是急短暫開門取餐，根本不可能會散播病毒，「真的非常沒有常識，飛沫傳染會在開門3秒內傳播開來嗎？」因大陸日前才發生確診民眾遭封門封戶事件，不少民眾怒批「一定要告，管委會憑什麼封門」。