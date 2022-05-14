1名女網友說兒子周末都會帶女友回家，兒子女友原本只會將T恤放洗衣籃讓她洗，後來連牛仔褲、小可愛、甚至襪子都丟入籃內，讓她直言有點不舒服，她說自己是後母，不想讓兒子覺得她小心眼，但又不願裝好人，因此詢問網友意見；多數網友認為原PO應直接和兒子溝通，也認為該女友很沒禮貌。

「我想知道，是不是我跟不上時代」該網友在臉書「匿名公社」發文詢問，男女朋友到對方家中過夜，是不是會把衣服留給對方家長洗，她認為留下衣服的行為有點不禮貌；她說日前兒子的女友每週五六都會住在她家，都會留下衣服讓她洗，她認為畢竟是外人，衣服放在一起洗，對方都不會覺得不舒服嗎？

1名女網友說兒子周末都會帶女友回家，兒子女友原本只會將T恤放洗衣籃讓她洗，後來連牛仔褲、小可愛、甚至襪子都丟籃內，讓她直言有點不舒服。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該女網友說「前1、2次是只有1件短袖t恤，我就想說算了，這禮拜是2件上衣，牛仔褲、小可愛、甚至襪子，就有點火大了」，她詢問網友是否應該向兒子說，還是其實幫忙洗衣根本沒什麼，她坦言因為她是後母，不想讓兒子覺得她不願幫忙，「我也討厭裝好人，但更怕被罵是壞人」。

其他網友紛紛留言「如果介意可以直接講」、「把他的衣服挑起來拿給你兒子，叫你兒子洗，直接跟你兒子說明吧」、「非常沒禮貌」、「有時候是兒子的問題，他可能基於疼愛女朋友，就叫女生丟在那裡」、「是我的話第一次就不會幫她洗，而且還會直接叫她帶回去自己洗」、「建議直接說，現在的孩子妳沒有直說他們很容易以為無所謂」。