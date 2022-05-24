台中市警方緝涉毒嫌犯，租小貨車擋道佈署防止兔脫衝撞，逮捕李男並搜出毒咖啡包送辦。（民眾提供）

中市警緝毒租小貨車擋道圍捕 搜出毒咖啡送辦

台中市第一警分局追查毒品案，昨晚跟監李姓男子駕駛車輛，為避免圍捕脫逃衝撞事先租用小貨車佈署包夾逮人，警方晚間9時許在中興街發現李男車輛，先將小貨車擋住李車前方車道再攔檢盤查，李男見警拒捕抵抗，埋伏員警一擁而上將他壓制在地，搜出12包毒咖啡，依毒品危害防制條例移送偵辦。

據了解，中市警方透過溯源追查毒品案件，昨天晚間出動跟監涉嫌重大的23歲李男，警方除偵防車外，事前即租用1輛小貨車佈署埋伏。

警方晚間9時許在中市西區中興街草悟道附近發現他駕駛1輛自小客車現身，認為見機不可失，出面表明身分攔檢，小貨車同步啟動，開到李男駕車前方不遠處佈署就位。

李男見警立即拒捕抵抗，但前方去路已遭小貨車擋住，無處可逃。埋伏員警一擁而上將李男拉下車壓制在地，並在他身上搜出12包毒咖啡包，經送驗有毒品反應，依毒品危害防制條例，移送台中地檢署偵辦。

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