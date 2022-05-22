高雄山區近日午後多雨，容易出現落石的南橫公路梅蘭明隧道，5月17日下午滾落一顆巨石，所幸當時沒車輛通過，否則後果不堪設想，而南橫公路高雄梅山口至台東向陽管制路段，每天下午5點前要淨空，警方近期發現民眾下山延遲情況嚴重，昨天就有2輛車晚間6時30分左右才要通過梅山口管制站，警方依違反道路交通管理處罰條例，對山友舉發開罰，一張罰單900元，成為南橫公路復通來因不遵守公告首次被開罰。

17日下午2時03分，南橫公路梅蘭明隧道旁突落掉一顆比自小客車還巨大的石頭，當時並未有車輛通過，相隔5分鐘後，甲仙工務段段長陳正偉搭乘的車輛正要前往埡口查看路況，經過發現落石趕緊停車處理，第一時間啟動雙向管制，進駐工程機具、人員，將落石移到路旁，約1個半小時後，道路恢復通行。

陳正偉說，梅蘭明隧道落石不斷，是南橫公路梅山口到向陽管制路段間相當棘手的一段，第一代梅蘭明隧道在70、80年代施作，工程單位近年投入不少心力在防落石棚、隧道東端刷坡工程等，東端已趨穩定，近期觀察落石範圍擴大，有必要將明隧道延長，但工程從去年招標迄今並不順利，廠商興趣缺缺，將調高工程價格，盼能早日發包，工程期間，也將拉出一條溪底便道當替代道路，否則巨石頭萬一砸到人車，後果難想像。

近期山區多雨，易有落石風險，警方發現近期有不少民眾延遲下山，情況越來越嚴重，昨天就有2輛車到晚間6點仍停在登山口，晚間6點30分左右才要通過梅山口管制站，六龜警分局因此依違反道路交通管理處罰條例，對山友舉發開罰，成為首次不遵守公告者開罰案例。