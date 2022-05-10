桃園一名陳姓男騎士被警方攔查，遭到警方依拆除消音器為由，開罰6000元，案經陳男不服，提起上訴。桃園地院法官認為，員警僅憑目測開罰，無法舉證陳男是否拆除消音器，故撤罰。

判決書指出，陳男2021年8月某日晚間騎車行經桃園市楊梅區，被員警攔查，員警認為陳男的改裝機車排氣管，也無裝上消音塞，依法向其開罰6000元、吊扣牌照6個月。陳男不服，向法院提起撤銷訴訟。

陳男稱，他確實有更換排氣管，但排氣管經過新北市認證，有合格檢驗標章，且員警攔查時，現場並無環保機構與儀器能檢測他是否拆除消音器，甚至製造噪音，質疑員警僅以肉眼判斷即開罰。

警方回應，現行交通法規中，只要認定駕駛人拆除消音器或未裝消音器，就屬違規行為可開罰，而開單員警也認，當天並無以內視鏡檢測機車排氣管，他也不曉得該排氣管的構造。

桃園地院法官勘驗證據，認定員警以目視開罰，並無法知悉排氣管內部是否裝有消音塞，且開單員警也無法證明陳男的消音器被拆除，實在難認陳男有違規，認為陳男請求有理，故撤銷原判決。可上訴。