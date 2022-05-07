羅智強（右）表示，他將採取新型態的選戰，透過自媒體擴散發聲。（蔡明亘攝）

爭取參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強公開公布發言人何元楷與行動競選總部，下午來到中壢區戰車掃街。由於現今新冠肺炎疫情升溫，為減少群聚風險，他表示將採取新型態的選戰模式，在資源不足的情況下，透過自媒體發聲，下周辭去議員身分後，將把100％時間投入桃園。

羅智強今走訪北、南桃園，他表示，疫情期間他採宣傳車掃街方式減少群聚風險，短時間內要跑遍桃園13行政區，作為一場宣告，現正海選青年發言人，組織評選委員會，待競選團組織架構到位，陸續再展開後面的活動，下周他辭去議員職位後，會將所有時間投入桃園，往勝選之路邁進。

提到現場動員人數似乎不多，羅智強說，他將採取新型態的選戰，用戰車走街頭，民眾也有接收到他欲參選的訊息，雖然他辦的活動仍屬小眾，但會利用自媒體擴散，嘗試在疫情下兼顧安全與宣達的方式。

羅智強也坦言「資源不足是事實」，實體活動所費較高，現在已是網路作戰時代，對他來說也較有自信，先前楊植斗初選時，已證明空戰轉陸戰的選票力量確實存在。

羅智強提到，在新選戰模式中，他非常重視關於防疫的公共議題，符合民眾當下關心的事，作為手上沒握有行政權的在野者，他能做到的就是發聲，預計規畫為民喉舌相關活動，今日的掃街算是他在桃園參選的「起手式」。