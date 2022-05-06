搶攻國旅與親子旅遊市場，桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店自即日起至12月31日止推出「樂園憩桃玩」住房專案，雙人入住精緻客房3,675元起、親子三人房4,865元起、溫馨家庭房6,055元起，每房加贈小人國主題樂園或六福村主題遊樂園門票，家庭省荷包出遊，盡情享受兩天一夜假期美好時光。

腹地廣大的桃園高爾夫俱樂部悅華大酒店，擁有國際標準27洞高爾夫球場，中西薈萃的餐飲服務及卓越客房服務，提供旅客舒適放鬆的休憩環境跳脫繁忙生活。目前國旅正夯，除了親子市場，也看準高中生或大學生喜愛三五好友成群旅遊，一同體驗遊樂園一票玩到底的設施與歡樂氣氛。

桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店結合周邊主題遊樂園，打造兩天一夜的度假行程，入住即贈送小人國主題樂園或六福村主題遊樂園門票二擇一，盡情暢玩遊樂園設施，創造難忘歡樂的美好回憶，住宿期間另贈送翌日早餐，平日四人同行連同遊樂園門票換算每人只要1,514元起，優惠的價格豐富的行程，讓闔家大小或一群好友都可以開懷樂遊。