桃園城市紀錄片影展7日起將在中壢光影電影院與中央大學107電影院登場，開展至6月2日共有15個場次，除播放培訓班10部作品外，也將播映精選紀錄片，每場皆有導演與團隊映後座談，入選作品自5月中起也能在電視上看到。

桃園市長鄭文燦今出席開幕儀式表示，桃園城市紀錄片培育計畫盼讓學員用攝影機說桃園在地故事，提高學員拍攝紀錄片的成熟度，也希望透過觀眾回饋，看見紀錄片的不同價值。

今年的作品主題多元，策展人史祖德說明，10部作品涵蓋跨國婚姻、個人和家庭、藝術創作、環境保護、土地正義等，聚焦個人與群體議題，每場次皆安排導演和製作團隊映後座談，讓觀眾更貼近紀錄片。

此外，影展還有「家庭故事」與「人生群像」2大單元，分別探討面對未來挑戰時，人們對人際、幸福和家庭的想法轉變，以及從大人物到市井小民的故事中，發覺每個決定都可能觸動改變的按鈕，共有11部精選作品。

文化局也提到，入選的10部紀錄片將於5月中在CNEX紀實頻道MOD 600台播出，6月在桃園各地方有線電視播映，也積極爭取上線串流平台，讓市民在家也能觀賞。