由多位大咖好萊塢明星主演的《玩命關頭》系列電影，自2001年上映以來就受到大批影迷喜愛，即使主要演員之一的保羅沃克（Paul Walker）在2013年因車禍過世，仍是許多影迷心目中的經典。近期已開拍的倒數第二集《玩命關頭10》，請來了台裔導演林詣彬（Justin Lin）再度指導，沒想到電影才開拍7天，他卻突然宣布辭職，讓影迷相當震驚。而據傳導演請辭的原因是馮迪索太難搞，兩人爆發衝突的過程也在近日被爆了出來。

根據《好萊塢報導者》報導，有知情人士透露，林詣彬與馮迪索爆發衝突的時間是在禮拜六的一大早，而兩人矛盾是長時間自然累積下來的。據了解，林詣彬寫好劇本後，原以為就是故事的最終版本，沒想到又突然收到來自環球影業與馮迪索的新想法，讓他相當錯愕，加上烏俄戰爭的影響，使原本林詣彬設定好的重要場景只能放棄，此外片中還有另一個反派角色，遲遲無法確定人選，總總原因都影響林詣彬的心情，也因為片商與演員的想法一直變來變去讓林詣彬無所適從。

因此在4月23日的一場4人臨時會議上，當馮迪索再度提出新想法時，林詣彬便再也無法忍受突如其來的要求，當場留下「這部電影不值得影響到我身心健康」這句話後就摔門走人，片商也在25日發佈林詣彬的請辭聲明。而過去雖然有臨時更換導演的前例，但大多是導演「被開除」而非主動請辭，可見林詣彬有多憤怒。

不過電影公司事後回應「導致林詣彬退出的原因都來自電影公司，不是其他演員、製片人或工作人員」，明顯想讓馮迪索與這起事件切割，但一名好萊塢資深經紀人表示「要找到一名能與片商、馮迪索及其他演員好好合作，並願意接受挑戰的人選，用手指頭都數得出來」。